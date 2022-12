Humberto de la Calle pide unidad frente a diálogo con FARC

"Hay colombianos que no quieren un diálogo con las FARC y nos parece que eso es absolutamente respetable; hay colombianos que frente al dilema que plantea la justicia transicional entre paz y justicia, no quieren impunidad, quieren mayor o menor grado de severidad y eso también es correcto", aseguró hoy De la Calle durante una reunión con el Partido Liberal en Bogotá.

Los negociadores de FARC y del Gobierno se volverán a sentar en la mesa de negociaciones a partir del próximo martes 23 de abril, tras el receso de Semana Santa, que se postergó veinte días más.

Está previsto que en este nuevo ciclo de conversaciones las partes terminen de sellar acuerdos sobre el problema de las tierras y comiencen a tratar el siguiente punto de la agenda, que es la posible futura participación en política de los alzados en armas, un tema que ha suscitado polémica en Colombia en los últimos días.

Por eso, hizo un llamado a la sensatez y a la cordura, "porque a veces lo que nos parece es que se está desatando aquí dentro de este lado es una nueva guerra, una especie de guerra civil verbal de alta temperatura que en absoluto es conveniente", indicó.

"También hay quienes decimos que la paz es un valor supremamente importante, y que es la base para el reconocimiento y el ejercicio de los demás derechos, pero en efecto hay una tensión válida y explicable dentro de la sociedad, porque se trata de profundos dilemas morales, y hay que entender la discusión y asumirla con tolerancia", dijo.

"Pero tenemos que ser capaces de resolver, en democracia, esas diferencias de este lado de la mesa", agregó.

De la Calle explicó también que son los ciudadanos finalmente los que decidirán si aceptan o no los acuerdos a los que se llegue en La Habana "y para eso está el sexto punto del acuerdo".

El exvicepresidente aclaró que ese punto contempla "un sistema de ratificación en virtud del cual son los ciudadanos los que decidirán si los acuerdos a los que se llegue en esa mesa son aceptables para la sociedad colombiana, es la sociedad la que resuelve", aseveró.

Y comentó: "lo que no nos podrían perdonar nuestros hijos y nietos es que por ventura lleguemos a una posibilidad de acuerdo con las FARC, y que sea la sociedad de este lado la que destruya las posibilidades de paz en Colombia".