Humilde carpintero busca desesperadamente a su bebé, de una semana de nacido, en Mocoa

Muchas familias no pierden la esperanza de encontrar a sus niños, mientras que las autoridades adelantan campañas para los menores que sobrevivieron.

"Esto fue lo único que pude encontrar: el puñito del pantalón. Lo otro no lo pude encontrar. He estado buscando, escarbando y no”, explica compugido Edison.

Este humilde carpintero lleva siete días con sus noches implorando, buscando a su bebé quien tenía una semana de nacido.

“He ido a la morgue, a la Defensa Civil, a la Policía”, dice.

Walter Pereira también busca a su hija María Judith, de 10 años, y asegura que nadie le está ayudando.

“Tengo la esperanza de que mi hija esté viva, alguien que por favor nos dé información más clara”, pide.

Hay más de 100 niños fallecidos y decenas de desaparecidos. El ICBF tiene 27 en custodia, a 3 les están practicando pruebas de ADN para confirmar que sus reclamantes son familiares.

En albergues, los niños que sobrevivieron reciben cuidados especiales. Mientras tíos, abuelos, mamás y papás como Edison y Walter buscan a sus hijos con una tristeza desesperada.