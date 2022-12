Hurtado se iba a entregar si fallo de Corte Suprema la condenaba: abogado

Antes de que se emitiera la orden de captura internacional en contra de María del Pilar Hurtado, la exdirectora del DAS ya tenía intenciones de entregarse, así lo reveló su abogado Jaime Camacho.

“Ella ya había decidió que se iba a entregar el día que se anunciara el fallo, no importa cual fuera su sentido, y simplemente la revocatoria de la circular roja precipito una decisión que ya ella había adoptado”, aseguró Jaime Camacho, abogado.

Agregó que la única forma de pensar en algún beneficio jurídico para Hurtado, a cambio de colaborar con la justicia, es si el fiscal busca una alternativa como el código de procedimiento penal anterior.

“Hay muchas opciones que tenía previstas el código pasado, podría ser una rebaja de pena, podría ser detención domiciliaria, en fin hay una cantidad de alternativas pero ellas, le repito, no están previstas en el actual código, sino en el anterior”, explicó.

Camacho también aseguró que la posición de la defensa sigue siendo que la exdirectora del DAS es inocente y debe ser absuelta, pero están a la espera del fallo, y agregó que por ahora no conoce otros procesos en contra de su defendida.