IATA pide que en aeropuerto El Dorado se restablezca “con urgencia una operación estable y adecuada"

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) solicitó que se restablezca la operación aérea en el aeropuerto El Dorado "con urgencia”. El llamado lo hizo a través de un comunicado emitido el pasado viernes, primero de diciembre de 2023.



La IATA informó que “en las dos últimas semanas más de 90.000 pasajeros se han visto afectados a raíz de demoras y cancelaciones de vuelos por causas ajenas a las compañías áreas”.

Por tal razón, aseveró que es imprescindible resolver dicha situación, puesto que la temporada de fin de año se aproxima.

La entidad también se refirió a los programas de demoras en tierra que ha adoptado la Aerocivil para afrontar los retrasos y cancelaciones de vuelos.

“Aunque los GDP sean una medida mundial para gestionar casos de afluencia de tránsito aéreo (ATFM), no pueden aplicarse de manera continuada y permanente, porque generan inmensas afectaciones no solo en el aeropuerto de Bogotá, sino en todas las demás terminales aéreas del país. Su aplicación debe ser por un periodo corto de tiempo, hasta que se resuelva la situación particular. El uso frecuente de esta medida denota un desbalance entre la demanda de operaciones del aeropuerto y su capacidad para gestionarla, que debe subsanarse estratégicamente”, acotó.

Asimismo, agregó que desconoce si la razón principal por la que se originó la coyuntura fue el factor climatológico que se ha aducido, enfatizando que “las condiciones de mal tiempo no pueden seguir causando este tipo de afectaciones en El Dorado. Las condiciones climáticas adversas pueden afectar cualquier aeropuerto del mundo y hay procedimientos en vigor para manejar estas situaciones, asegurando la protección de los pasajeros, sin causar disrupciones continuadas como se han producido en la central aérea”.

En el comunicado, la IATA recalcó que es importante la cooperación fluida de todas las partes involucradas en el tránsito aéreo, con el fin de mantener una operación estable y segura durante condiciones meteorológicas adversas u otras disrupciones operacionales.

“IATA reitera su completa disposición para trabajar en conjunto con las autoridades, el operador del aeropuerto y los demás integrantes del ecosistema, con el fin de restablecer la correcta operatividad de El Dorado”, concluyó.

