"La posición que le he expresado al alcalde es que la ciudad debería tener ya una respuesta definitiva, un acuerdo sancionado", dijo Rojas.

Esta posición contradice a la del secretario encargado de Gobierno, Alfonso Cabrera, quien manifestó este miércoles que no se citarían extraordinarias.

Por su parte, la presidenta del Concejo de Bogotá, María Clara Name, advirtió que si no se realizan sesiones extraordinarias los afectados serán los ciudadanos.