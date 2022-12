IDU presentará proyecto al Concejo para modificar cobro de valorización

Según el director técnico de Valorización del IDU, Hernando Arenas, otra de las propuestas que contiene el proyecto es revisar si las obras por las que se cobra a los ciudadanos son urgentes o pueden esperar.

También establece definir un tope máximo a los cobros debido a las más de 45 mil quejas de contribuyentes que, en algunos casos, siendo de estrato 3 han recibido facturas de hasta por 4 millones de pesos.

El proyecto será entregado al Concejo la próxima semana.

El cabildo, por su parte, insiste en culpar al Distrito por los cobros exagerados que se les han hecho a los ciudadanos, aunque fueron los mismos concejales los que aprobaron la valorización.

Mientras se surte el trámite del proyecto, los contribuyentes pueden seguir radicando sus reclamos ante el IDU hasta el 10 de marzo. A esas personas se les suspenderá el cobro temporalmente, ya que el organismo revisará el caso.

"No tengo sueldo para pagar esta plata", dicen algunos de los ciudadanos molestos por la valorización y otros, incluso, creen que "la vida no me va a alcanzar para ver la obra" por la que les cobran. "Nosotros los pobres no tenemos con qué pagar", dicen.

Ante el gran número de quejas, los CADE de Bogotá implementaron pico y placa para atención. Personas cuyo predio termine en número impar serán atendidas un día par y viceversa.

El primer cobro de valorización se hizo en el 2007. El de ahora es el segundo, que se asignó en diciembre de 2012 y financiará 46 obras que se construirán este año. Y faltan las valorizaciones estipuladas para 2014 y 2016.

