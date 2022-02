Iglesia católica al despenalizarse aborto en Colombia: “La vida debe respetarse desde la gestación”

El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Luis José Rueda Aparicio, sobre el fallo de la Corte Constitucional con el que se despenaliza el aborto en el país hasta la semana 24 de embarazo.

"La Constitución colombiana dice que la vida es el derecho fundamental de todos los ciudadanos y de ahí parten los demás derechos que son defendidos en Colombia y en todo el mundo. Ahora, más que nunca, somos sensibles a los derechos humanos”, dijo.

Y explicó: “La razón nos muestra que si defendemos la vida en las etapas más frágiles, desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, masacres, guerra, que no haya violencia”.

“Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural”, anotó monseñor Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

Entretanto, Carlos Novoa, padre jesuita y doctor en Ética Teológica, también se refirió a la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en Colombia.

“El aborto es un hecho tremendamente complejo y los hechos complejos se resuelven no con insultos ni con agresividad, con diálogo, con serenidad y con respeto”, aseguró.

En ese sentido, el padre Novoa sostuvo que la única forma para evitar esa “tragedia” del aborto es mediante la “prevención”.

Asimismo, señaló que, desde el punto de vista ético, no hay consenso en la comunidad científica contemporánea sobre en qué momento empieza la vida humana y que hay múltiples posturas al respecto.

“Hay una postura muy seria que sostiene que hay vida humana desde el momento de la fusión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, si hay vida humana, yo no puedo hablar de que estoy decidiendo sobre mi cuerpo, porque esa persona que está ahí es distinta a mí y no es parte de mi cuerpo. Esa es la problemática ética que trae eso”, concluyó.