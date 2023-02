Iglesia católica, en contra del alquiler de vientres: “No es un camino éticamente válido”

Los obispos colombianos comenzaron su CXIV asamblea plenaria en Bogotá. En la sede de la Conferencia Episcopal (CEC) se reunieron 80 prelados en el encuentro que busca analizar algunos temas de interés para el país y la Iglesia católica y definir rutas para que los jerarcas puedan “caminar juntos”. Allí se tomaron posiciones frente a la reforma a la salud y el alquiler de vientres, entre otros.

En el segundo día de la asamblea general de obispos en Colombia, la Iglesia católica le hizo un llamado al Gobierno nacional, pues aún no se conoce el texto de la reforma a la salud que se presentará ante el Congreso, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos porque no se sabe si las EPS continuarán funcionando como hasta ahora.

Frente a esta polémica, monseñor Germán Medina, obispo auxiliar de Bogotá, manifestó que “hay una gran responsabilidad de todos, pero particularmente de quienes nos gobiernan por buscar las mejores maneras para buscar las reformas”.

Por eso instó a “que no sigan echándole leña al fuego, no nos podemos volver incendiarios”.

Asimismo, habló de “la importancia de conocer previamente las propuestas a cualquier resolución, conocerlas, discutirlas con serenidad. Del afán no queda sino el cansancio y el error”.

Iglesia católica colombiana sienta su posición frente al alquiler de vientres

Otro de los temas que se trataron en la Asamblea General de Obispos fue el del proyecto del Gobierno que busca legalizar y reglamentar la subrogación o alquiler de vientres.

Hace algunas semanas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que está listo el articulado de ley estatutaria que será entregado al Congreso en las próximas semanas y que busca poner reglas claras al alquiler de vientres.

“El propósito es acabar con ese mercado y establecer una regulación detallada al establecer que está permitido, pero que no es negocio”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.

Según el ministro, el proyecto de ley está dirigido a parejas o personas que no pueden tener un hijo de manera biológica natural y rechazan también la opción de la adopción. “Es decir, se trata de una persona sola, de una pareja conformada por personas del mismo sexo o si se trata de una pareja conformada por personas de distinto sexo que tenga imposibilidad para engendrar de manera natural”, indicó.

Frente a este proyecto, los obispos se pronunciaron y señalaron que se oponen a esta práctica, pues las parejas que no pueden tener hijos pueden acceder a otras alternativas.

"La vida humana se recibe y se abraza como un don. De esta manera, nosotros no podemos, no aceptamos, ese camino como un camino éticamente válido. Por lo cual invitamos también a quienes de alguna manera por las condiciones naturales no están en la posibilidad de tener hijos a abrirse con generosidad a la adopción", indicó monseñor Juan Carlos Cárdenas, presidente de la Comisión de Medios.