Iglesia católica pidió al ELN que libere a todos los secuestrados

Horas antes de definirse el futuro del proceso de paz, no es claro que esa guerrilla cumpla con lo pedido por el gobierno.

Este jueves aumentó la incertidumbre por la liberación de los secuestrados que el Ejército de Liberación Nacional tiene en el Chocó. La Iglesia católica dijo que está lista para recibirlos.

"Nosotros esperamos que se hagan antes de que se venza el plazo de este mes de reflexión que el gobierno ha tomado para definir la continuidad de los diálogos", indicó monseñor Héctor Fabio Henao, presidente del Consejo Nacional de Paz.

A pesar de la invitación de la Iglesia al ELN, se conoció que alias ‘Uriel’, cabecilla de esta guerrilla en el Chocó, no liberará por ahora a los secuestrados; según él porque no hay condiciones para hacerlo.

Desde Cuba, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, dijo que su guerrilla está comprometida con la paz y explicó los avances del proceso pero no dijo cuándo devolverán a todos los secuestrados, ni cuándo suspenderán las acciones terroristas.

El comisionado de paz, Miguel Ceballos, insistió en que para mantener los diálogos, el ELN debe liberar a todos los secuestrados, suspender el terrorismo y no utilizar a Venezuela como escondite.