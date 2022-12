“Ignacio Londoño era el dueño de la Fiscalía”: hijo de Álvaro Gómez Hurtado

Para el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, el abogado y candidato a la Alcaldía de Cartago Ignacio Londoño , asesinado el pasado lunes festivo , “era una ficha de Ernesto Samper y fue la persona que, de acuerdo con ‘Rasguño’, llevó la razón de que había que eliminar” a su padre.

“Es una persona que estuvo en todas esas movidas que sucedieron cuando mataron a mi padre y que la Fiscalía no hizo nada para interrogarlo”, sostuvo Mauricio Gómez en diálogo con Blu Radio.

Según Gómez, el abogado “Ignacio Londoño era el dueño de la Fiscalía y no salía de allá”, por lo que “este señor fiscal (Eduardo Montealegre) obviamente no va a hacer nada”.

Aseguró que Londoño Zabala, quien fue investigado por la Fiscalía para establecer su vínculo con el asesinato del líder y dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, “ahorita estaba como candidato porque en este país los bandidos se reencauchan”.

“Mi padre era la única piedra en el zapato que tenía el Gobierno de Samper para salirse con la suya como finalmente lo hizo”, agregó Mauricio Gómez, al recordar que fue su padre el primero que pidió la renuncia de Samper por los presuntos dineros ilícitos del proceso 8.000 para llegar a la Presidencia.