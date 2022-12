Imagen falsa de Mariana Pajón apoyando el no en el plebiscito causa polémica

En medio del debate que vive Colombia sobre el plebiscito, las redes sociales se han convertido en vehículo para difundir campañas falsas a favor y en contra del Acuerdo Final.

Esta vez, usuarios que apoyan el no utilizaron una imagen de Mariana Pajón, que molestó a su jefe de prensa y hermano.

A través de Twitter, Miguel Pajón aclaró que la medallista olímpica no pertenece a ninguna campaña, ni partido político e hizo un llamado para que no alteren su imagen.



REITERO: @marianapajon NO PERTENECE A NINGUNA CAMPAÑA NI PARTIDO POLÍTICO

POR FAVOR NO ALTEREN NI UTILICEN SU IMAGEN pic.twitter.com/GB7po7mXYH — Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) September 12, 2016

En una entrevista con Blu Radio , Mariana Pajón había sido preguntada por su postura frente al tema y ella hizo una reflexión: “poner sí o no en un papel no cambia nada, si no cambio yo”.



MARIANA no participa en campañas por el plebiscito. No apoya el SI ni el NO. Su mensaje es que LA PAZ NO SE DA EN LA HABANA SINO EN CADA UNO — Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) September 12, 2016

Este caso se suma a otros como el de Everth Bustamante y Antanas Mockus, quienes también fueron víctimas de montajes.