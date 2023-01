Impactante relato de sobreviviente a alud que cayó sobre el carro donde iba con su esposa

Dos personas y dos vehículos quedaron atrapados bajo un derrumbe en el sitio conocido como La Paloma, en la vía que comunica con el Alto de La Línea.

Fabio Enrique Vargas y su esposa venían desde el Valle del Cauca, minutos antes, habían pagado el peaje en el sitio conocido como La Paloma, cuando sintieron el impacto sobre el carro.

“Sentimos un montón de piedras y de tierra que chocan contra el carro, de derecha a izquierda, y, en menos de cinco segundos, yo aceleré al máximo y, cuando vimos, ya estábamos a oscuras, tapados como por 20 metros de tierra, una montaña gigantesca que se vino”, dijo.

En medio de la angustia, Fabio Enrique creía que nadie se había dado cuenta que quedaron bajo la tierra.

“Estuvimos como media hora pitando, pite y pite, para que nos escucharan y, al rato, sentí que movían piedras arriba”, aseguró.

En ese momento, según su testimonio, se dio cuenta que ya se habían enterado de que su esposa y él estaban “debajo de la tierra”. “Siempre he sentido a Dios muy cerca de mí, entonces me aferré a ese silencio santo y sagrado, que se llama Dios”, anotó.

Mientras trataban de mantener la calma, un ejército de hombres y mujeres, con palas y sus manos, desesperados, realizaban su rescate.

“Le doy infinitamente gracias a todos los muchachos que estuvieron ahí ayudándonos, que Dios les pague. Nos sacaron, rompieron los vidrios, las puertas. Yo salí primero, porque ella estaba muy aprisionada por el carro, toda la tierra y la piedra, y ella estaba mal, prácticamente muriéndose”, afirmó.

La otra buena noticia para Fabio Enrique es que su esposa, aunque inconsciente, estaba viva.

“Está clínicamente estable, hemodinámicamente estable y no hay deterioro del estado clínico desde el ingreso”, indicó María Fernanda Flores, coordinadora médica Hospital de Cajamarca.

Entretanto, el director de Invías, Juan Esteban Gil, informó que están evaluando la zona donde se presentó el accidente.

“En la parte alta del talud se están evidenciando unos agrietamientos, los cuales son evaluados por geólogos y geotecnistas especializados”, expresó.

Hasta pasado el mediodía de este jueves 30 de enero de 2020, algunos tramos de la vía estaban funcionando con un solo carril.

