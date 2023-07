Impactante relato de sobreviviente de avalancha en Quetame: “Empezamos fue a encontrar los muertos”

Noticias Caracol obtuvo el relato de un sobreviviente de la avalancha en Quetame . Yesid Rozo contó cómo hizo para salvarse del deslave registrado exactamente en la vereda Naranjal.



“Desde mi niñez viviendo acá y muy duro ver así la vereda, ya totalmente destruida”, aseguró este sobreviviente de la avalancha en Quetame.

Yesid Rozo contó que a las diez y media de la noche del pasado lunes, 17 de julio de 2023, estaba con su familia en la vereda Naranjal.

“Nos dieron un aviso, que estaba la quebrada grande, por lo que nos fuimos a la casa más alta en la parte de arriba y desde ahí se miraba que la quebrada estaba muy crecida, pero nunca nos imaginamos una cosa de estas”, afirmó.

Relató que, como era habitual ese tipo de alertas, decidió regresar a su casa.

“Me fui para allá y me acosté a dormir, y, a la media hora de estar ahí, empezamos a escuchar estruendos, yo lo que hice fue abrazar a mi familia, mis dos niños. Mi pieza, gracias a mi Dios, no la tumbó, y ya cuando salimos a mirar, pues no había nada”, dijo.

En medio de la oscuridad salió con su familia de la casa, pero otros familiares y vecinos ya no estaban.

“Olía mucho barro, estaba totalmente barrido todo, y yo le dije a mi esposa ‘ya no hay nada’, mi mamá, mis tíos, ‘no hay nada’… Nos bregamos a salir por entre el carro mío, que quedó metido entre la casa. Salimos con mi esposa por encima del carro y los dos niños”, anotó.

Yesid logró llegar a una parte alta con la esperanza de encontrarse con sus otros familiares, pero nunca llegaron.

“Ni piensa uno en ese momento, es una cosa muy terrible uno salir y no ver nada, la única posibilidad era que mi mamá hubiera corrido hacia arriba, pero llegamos arriba y no había nadie ya, toda la familia se la llevó, porque todos éramos familia”, manifestó.



Pese al riesgo, Yesid regresó a la vereda.

“Yo me bajé a buscar personas a ver si había gente con vida, gritábamos y todo. Ya empezamos fue a encontrar los muertos, encontramos a mi primo, una tía y a mi hermana, y hasta el momento mi madre no ha aparecido. Ella está todavía desaparecida”, relató.

Yesid, sus dos hijos y su esposa se salvaron de la avalancha en Quetame, una tragedia que enluta a Colombia. Por ahora, seguirán en la búsqueda del resto de su familia.