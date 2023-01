Impresionante rescate: policías se enfrentan a tiros con secuestradores para liberar a campesino

Hugo Ariza llevaba tres semanas privado de la libertad y fue encontrado en área rural de Chaparral, Tolima.

Al llegar a la zona boscosa, Gaula y Fuerza Aérea fueron recibidos a tiros por los secuestradores.

Uniformados respondieron y comenzó, entonces, una balacera; en medio del intercambio de disparos, los captores del campesino intentaron huir.

Dos presuntos responsables del secuestro resultaron capturados.

Ariza, quien trabaja como administrador de una finca familiar, habló tras su liberación.

“Escogían sitios boscosos donde la vegetación no permitía ver desde el aire y sitios escabrosos, no había nada por ahí. Yo en las tres semanas, me pude bañar tres veces”, dijo.

Añadió que sus secuestradores se hacían pasar por integrantes del ELN.

Durante años, esta zona fue santuario de las FARC y ahora el temor de sus habitantes es la delincuencia común.