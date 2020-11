Impresionante video de mujer que se enfrentó a dos ladrones y logró que capturaran a uno

Lo que inició como una salida de compras rutinaria terminó en un acto de valentía de una mujer que se defendió de un par de ladrones en Montería, capital del departamento de Córdoba.

Ella caminaba con una menor de edad cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la abordaron. Una cámara de seguridad captó el angustiante momento en que uno de los delincuentes se bajó del vehículo y le arrebató sus pertenencias.

Ante la mirada confundida de la pequeña, la mujer se enfrentó a los dos bandidos y empezó un forcejeo para recuperar sus cosas.

“Yo la cuido a ella, salí a comprar un juguito y una bolsa de leche. Yo llevaba una cartera donde llevaba las monedas y un celular, pasan dos hombres en una moto, me ven que voy con la niña, uno de ellos se baja, trae un destornillador, y yo tiro las cosas que llevo en la mano”, relató la víctima.

Aunque se alcanza a ver cómo los sujetos agreden a la mujer, ella resistió y la comunidad logró ayudarla.

“Nosotros admiramos el hecho heroico de cómo esa niña se defendió ante ese delincuente que le tiró unas puñaladas, fue para asesinarla, porque la intención de él era hacerle daño”, señaló Jorge Portillo, uno de los testigos del hecho.

La víctima, quien pidió mantener su identidad bajo reserva por seguridad, habló de la forma como reaccionó ante la arremetida de los delincuentes.

“No supe cómo más reaccionar, yo solo empuje como para que la gente me viniera ayudar, empecé a gritar y la niña se cae al piso, pero yo no me doy cuenta, no la auxilio ni nada, porque yo estaba asustada, nerviosa, no pensaba nada, sino que se me va a llevar las cosas”, indicó.

Hasta el lugar llegó la Policía, que evitó que se produjera un linchamiento y procedió con la captura de uno de los hombres.

“El hecho se materializó, el sujeto utilizó una arma punzocortante, destornillador, donde lesiona a la joven en el brazo derecho. Posteriormente a ello, la misma comunidad intenta arremeter contra él”, informó el coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía de Montería.

La moto en la que iban los bandidos fue inmovilizada y el que alcanzó a huir fue identificado por las autoridades. Por lo tanto, se espera la expedición de una orden de captura en su contra.