Impresionante video: militar grabó explosión que mató a dos policías en Cúcuta

Un militar que estaba en la pista de aterrizaje del aeropuerto Camilo Daza , en Cúcuta, grabó el momento de la explosión que cobró la vida de dos efectivos de la Policía. Los investigadores presumen que los terroristas estaban muy cerca de la zona.

En su relato, el uniformado asegura que los miembros antiexplosivos se acercaron con un canino a un maletín: “Hay una maleta con un perro. No sabemos qué hay. Están revisando la maleta”.

De un momento a otro, cuando el uniformado del Ejército afirma que le pidieron que se alejara, se escucha la explosión que sembró pánico y zozobra entre los presentes.

“Hacen presencia los expertos antiexplosivos de Norte de Santander. Cuando llegan, usan un canino. Entienden que la zona está contaminada por una acción terrorista y determinan que el canino se retire, empiezan a hacer la identificación visual, detectando así un elemento”, manifestó el coronel Fernando Murillo, director de la Dijín.

Murillo presume que los terroristas detonaron el explosivo mientras mantenían contacto visual con el mismo: “Al momento de la verificación, nos activan el artefacto”.

La Policía cree que del atentado participaron 10 terroristas. T res de ellos ya están plasmados en retratos hablados .

“El grupo armado residual 33 ha cometido varios hechos en la ciudad de Cúcuta. Esta es la forma en que delinque ese grupo narcotraficante”, indicó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

Mientras avanzan las investigaciones, los viajeros del aeropuerto expresaron su preocupación, pues no ven presencia militar en la terminal aérea.

“Mi esposo está viajando y no lo quería acompañar porque pensé que estaban revisando todo a la entrada, pensé que no iba a poder entrar. No hay nadie”, recalcó Yaskel González, usuaria.