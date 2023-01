Impresionantes imágenes del mortal accidente en la vía Guaduas – Puerto Salgar

Un video evidencia los momentos de pánico y dolor posteriores al siniestro. Ocho personas murieron y siete resultaron heridas.

En medio de los gritos, llantos, desespero e impotencia, quienes llegaban a este sector conocido como El Guaduero, cerca de Guaduas en Cundinamarca, buscaban a amigos, familiares o conocidos. No entendían qué había ocasionado semejante tragedia.

Y es que la curiosidad de los lugareños los habría llevado a la muerte: decenas de personas se acercaron al lugar donde un camión chocó contra otro que transportaba lácteos. Cuando estaban allí ocurrió lo inesperado, apareció una volqueta que embistió a quienes había arribaron al lugar del primer accidente.

“Estábamos ahí mirando, ahí parados, cuando de pronto fue que se escuchó el estruendo. Yo me caí para atrás y empuje a otro. En el piso abracé a otro compañero que estaba ahí. Pailas, la muerte ya encima, pero no, gracias a Dios me salvé de esta”, contó Celedonio Gaitán García, uno de los sobrevivientes.

La mayoría de las víctimas murieron en el lugar y otros, que resultaron gravemente heridos, fallecieron en centros asistenciales.

Una falla mecánica o la impericia del conductor son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente.

