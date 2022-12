Imprudencias han dejado 138 peatones muertos en Bogotá este año

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que las causas del reciente accidente ocurrido en la intersección de la calle 127 con avenida Córdoba, entre una camioneta particular y un bus de servicio público que dejó como saldo una persona fallecida y 9 heridas, se registró por una mezcla de exceso de velocidad y no respetar el semáforo.

De acuerdo con Movilidad, este tipo de accidentes "cuyas causas son evitables, se presentan con mucha frecuencia en la capital de la república, siendo el exceso de velocidad una de las mayores causas".

Aunque en los últimos tres años las cifras han disminuido, las autoridades distritales aseguran que se continúa trabajando "en acciones de pedagogía y control buscando la disminución de incidentes por estas y otras causas".

De los siniestros, el 59% ocasionaron heridos y el 75% fueron choques. Los atropellamientos ocuparon también un lugar importante con un 18.75%.

Entre los años 2012 y 2014 la localidad en donde se presenta el mayor número de accidentes asociados con exceso de velocidad y no respetar el semáforo en rojo es Suba, seguidas por Kennedy y Engativá.

Según datos de la Policía Metropolitana de Tránsito, en lo que va corrido de 2014 se han impuesto los siguientes comparendos por estas infracciones:

