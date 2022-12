Impuestos a combustibles y bebidas azucaradas son asfixiantes, dicen gremios

En la actualidad, por cada galón de gasolina corriente, que en promedio cuesta $8.000, se paga: impuesto nacional de $1.116, sobretasa de $1.168 y a partir del primero de enero de 2017, si se aprueba la reforma tributaria, un impuesto verde de $200.

“Nosotros estamos ya asfixiados, no sólo por los tributos sino por las obligaciones que está imponiendo la normatividad colombiana a este sector", dijo Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol.

Gremios económicos rechazaron el gravamen a las bebidas azucaradas e iniciaron una campaña, con comunicados públicos, para evitar que el Congreso apruebe la polémica reforma tributaria.

Cuestionan que se ataquen problemas de salud, como la obesidad, desde el punto de vista tributario.

“Comienzan con bebidas azucaradas, mañana seguiremos con los dulces y caramelos, pasado mañana nos iremos hacia la bandeja paisa, hacia el chicharrón”, cuestionó Guillermo Botero, presidente de Fenalco.

En entrevista con Blu Radio, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que subir el impuesto tendrá un efecto positivo sobre la salud de los colombianos, pero el presidente de Fenalco no comparte esa mirada.

“La causa de la obesidad en Colombia es la vida sedentaria y los malos hábitos alimenticios, entre ellos tenemos el tamal tolimense, la lechona, la bandeja paisa”, aseveró.

Otro de los elementos de la reforma tributaria que ha causado controversia es posibilidad de enviar a la cárcel a aquellos que, a partir de los cinco mil millones, oculten bienes o finjan tener deudas para evadir impuestos. Estos serían sancionados con penas entre los cuatro y los nueve años de prisión.

Sin embargo, para María Teresa Macías, maestra en finanzas, esta medida es un adorno porque “empresas que deberían pagar más de cinco mil millones en impuestos de renta son muy pocas”.

Además, se propone sancionar con una multa del 20% a los evasores, pero aclara que las personas señaladas podrán corregir su declaración y pagar los impuestos para no ser multados.

“Esos beneficios que establece la norma generarían favorabilidad frente a investigaciones que tenemos en curso”, dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez con preocupación sobre impacto que pueda tener esta medida.

Congreso iniciará discusión de estas iniciativas en la próxima semana, en medio del profundo debate que vive el país.