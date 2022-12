Imputarán cargos a exfuncionarios de Presidencia por caso ‘Job’

La Fiscalía imputará cargos en contra del ex secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y al ex secretario de prensa y ex embajador ante la Santa Sede, César Mauricio Velásquez.

Los ex funcionarios deberán responder ante la justicia por su presunta participación en la reunión que se llevó a cabo en el despacho de la secretaria jurídica de la casa de Nariño, en la que participaron el desmovilizado de las autodefensas, Antonio López, alias 'Job', y el abogado Diego Álvarez, defensor de alias 'don Berna'.

El encuentro se llevó a cabo de manera clandestina en abril de 2008, y tenía como finalidad entregar vídeos y audios de un supuesto complot contra el entonces presidente Álvaro Uribe.

Del Castillo y Velásquez deberán responder por concierto para delinquir, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.