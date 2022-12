Incautan 1.440 galones de ACPM en Antioquia

En las últimas horas, la Armada Nacional incautó 1.440 galones de ACPM, en desarrollo de una operación de vigilancia, interdicción y seguridad fluvial sobre el río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño.

Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No 17, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No 1 inspeccionaron una embarcación tipo bongo, en un puesto de inspección y control fluvial sobre el río, en el sector Carguero.

A bordo de la motonave fue encontrado el combustible y sus tripulantes no presentaron el certificado de carencia, teniendo en cuenta que es una sustancia controlada por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El material fue puesto a disposición de la Policía Nacional del municipio de Nechí.