Incendio en dos locales de Corabastos habría sido provocado

Un incendio se presentó en la bodega No. 6 de Corabastos, que según algunas versiones habría sido desatado por manos criminales. La emergencia tuvo que ser atendida por siete máquinas de bomberos de la capital.

Personas que trabajan en la central de abastos declararon que al parecer las deudas de los comerciantes son las que provocan las emergencias en el sur de Bogotá.

Denuncian los comerciantes que hace unos meses incendiaron varios locales, al parecer por la misma situación. "Hace unos años quemaron tres o cuatro bodegas. Dijeron que fueron manos ajenas, pero la verdad no sabemos", declaró Pedro José Retamoso.

Un grupo especial de los bomberos oficiales busca determinar las causas del incendio. Por fortuna, no hubo personas heridas, pero la Policía verifica en las cintas de dos cámaras de seguridad, para ver si hay algún responsable en la conflagración.