Incendio en Neiva: identifican a las víctimas de la tragedia registrada dentro de una casa

El incendio en Neiva que cobró la vida de ocho personas , miembros de una misma familia, se registró minutos antes de la una de la mañana de este viernes, 15 de diciembre de 2023. Aunque vecinos trataron de apagar las llamas mientras llegaban los bomberos, no fue posible. Las víctimas ya fueron identificadas.



Una fotografía familiar muestra a tres de las víctimas en la celebración de un cumpleaños. Allí aparecen Leidy Diana Sánchez Gutiérrez, de 40 años y quien trabajaba como aseadora; Laura Sofía Joven Murcia, de 17, y Andrés Payares Sánchez, de 7.

Durante este incendio en Neiva también perdió la vida Lauren Michelle Lizcano Sánchez, de 14 años y a quien el próximo 23 de diciembre le iban a celebrar sus 15.

“Ella estaba muy feliz de los 15, estaba muy feliz, que los 15 por fin, los preparativos, todo. Y pues, como yo me iba a ir de viaje, me estaba diciendo que no me fuera, que me quedara acá para los 15, para pasar (juntas) nosotras las tres también”, dijo Mariana Cardozo, amiga de Lauren.

Mariana fue una de las primeras en llegar durante la madrugada de este viernes al sitio de la tragedia por este incendio en Neiva.

“Me llamaron y me dijeron que viniera rápido, y yo: ‘¿Pero qué pasaría?’. Y pues me vine y cuando veo esa casa así y yo: ‘Ay, Dios mío’. Y como a la hora, que todos estaban muertos y yo: ‘Eso es pura mentira’”, afirmó.

Entre las víctimas fatales de este incendio en Neiva, registrado en el barrio Santa Isabel, también están el padre de la familia, José de Jesús Payares Villanueva, de 42 años; Orlando Mauricio Sánchez, de 35; Brayan Andrey Lizcano Sánchez, de 4, y Marleny Gutiérrez Cardoso, de 64.

Armando Cabrera, secretario de la Oficina de Gestión del Riesgo de la capital huilense, anotó que el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar con dos máquinas estructurales y siete unidades bomberiles, que se encontraron con varias motocicletas a la entrada de la casa incendiada.

“Atacan el incendio, lo liquidan, hacen proceso de enfriamiento y… ahí es donde se puede evidenciar que dentro de la vivienda se encontraban seis motocicletas, pues eso nos genera a nosotros un riesgo latente y que en estos momentos, teniendo en cuenta que hay personas fallecidas, los organismos de seguridad, la Fiscalía, el CTI, ya tienen una cadena de custodia para intervenir dicha vivienda y establecer cuáles fueron las causas que generaron este incendio estructural”, señaló.

Apuntó que “es importante que dentro de la vivienda no haya ese cúmulo que obstaculice una evacuación" dentro de las viviendas y recomendó que, antes de salir, sobre todo en esta temporada decembrina, se debe desconectar los electrodomésticos y las instalaciones del alumbrado navideño, pues “esto también genera sobrecargas en los tomas y esto puede generar incendios estructurales”.

Finalmente, el funcionario aseguró que las causas del incendio en Neiva son materia de investigación y "hasta ahora son indeterminadas".