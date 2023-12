Incendio en Neiva que dejó 8 muertos pasó en casa donde 6 motos bloqueaban la entrada: “Un riesgo”

Armando Cabrera, secretario de la Oficina de Gestión del Riesgo de la capital huilense, entregó detalles de la tragedia que se registró este viernes, 15 de diciembre de 2023, por un incendio en Neiva en el que murieron ocho personas.



“A las 12:48 a.m. se genera un incendio estructural en una vivienda, falleciendo ocho personas: cuatro personas adultas y tres menores de edad”, afirmó.

El funcionario anotó que el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar con dos máquinas estructurales y siete unidades bomberiles, que se encontraron con varias motocicletas a la entrada de la casa incendiada.

“Atacan el incendio, lo liquidan, hacen proceso de enfriamiento y… ahí es donde se puede evidenciar que dentro de la vivienda se encontraban seis motocicletas, pues eso nos genera a nosotros un riesgo latente y que en estos momentos, teniendo en cuenta que hay personas fallecidas, los organismos de seguridad, la Fiscalía, el CTI, ya tienen una cadena de custodia para intervenir dicha vivienda y establecer cuáles fueron las causas que generaron este incendio estructural”, señaló.

Armando Cabrera explicó cómo, de acuerdo con las hipótesis de lo ocurrido, en la atención de la emergencia influyeron esas motocicletas que al parecer estaban bloqueando la puerta de la vivienda.

“Efectivamente, manifestando una de nuestras unidades de las que estuvieron atacando este incendio, nos informa que a la entrada de esta vivienda estaban las seis motocicletas, que tiene un portón, pues provocó que los bomberos pudieran retirar esta puerta y se pudo evidenciar que estaban ahí”, dijo.

Respecto a las víctimas, indicó que, al momento de atacar el incendio en Neiva, “se pudo evidenciar a estas personas ya tiradas en el suelo, estaban posiblemente inhalando humo” y se desconoce si también “dióxido de carbono dentro de este espacio confinado”.

Los menores de edad que fallecieron son una niña de 6 años, una menor que próximamente iba a cumplir 15 y un adolescente de 17.

Ante las dificultades que tuvieron los bomberos para atender la emergencia en la casa incendiada, el secretario de la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva hizo unas recomendaciones.

“Es importante que dentro de la vivienda no haya ese cúmulo que obstaculice una evacuación dentro de su vivienda, no solamente por el incendio, puede presentarse cualquier otro evento de tipo natural, un sismo, pero no tener una ruta fluida para salir de la vivienda es muy difícil, y más cuando ya estaba declarado el incendio, estaba ya propagado, era muy difícil poder entrar a este espacio con todos los equipos de protección personal, como es el traje de acercamiento de nuestras unidades bomberiles… Pero ya fuera de órbita, ya propagada la vivienda por este voraz fuego, pues era muy difícil entrar”, apuntó.

En ese sentido, anotó que es importante, más en esta temporada decembrina, informar a todos los colombianos que, antes de salir a reunirse en alguna parte, desconectar los electrodomésticos y las instalaciones del alumbrado navideño, pues “esto también genera sobrecargas en los tomas y esto puede generar incendios estructurales”.

Finalmente, el funcionario aseguró que las causas del incendio en Neiva son materia de investigación y "hasta ahora son indeterminadas".