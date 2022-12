Inconformidad en la vereda Orejón por el supuesto avance del desminado

Este jueves los habitantes de la vereda Orejón, del municipio de Briceño, asistirán a una reunión en la que Acción Integral contra Minas Antipersonal y la cancillería presentarán los avances del desminado a la comunidad.

Según informó el general Rafael Colón Torres, director del Programa para la Acción Integral contra Minas Antipersona, más del 80% de las áreas han sido descontaminadas de minas y en diciembre estarían terminando la labor como lo tenían presupuestado.

Publicidad

Sin embargo, esta cifra alertó a los líderes de la vereda como Fabio Muñoz, quien indica que si bien se ve el avance en el desminado no le parece que sea tan alto, sobre todo en zonas en las que no tienen como ingresar porque no hay carreteras.

Muñoz, adiciona que tampoco les han cumplido con las obras adicionales como la escuela, la cancha, los proyectos productivos.

Pero de este tema precisamente quieren hablar en la reunión, ya que de acuerdo con el Programa para la Acción Integral contra Minas Antipersona, las obras y proyectos adicionales se harán una vez termine este proceso de desminado.