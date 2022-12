¡Increíble! La Universidad de Antioquia monta una cafetería basada en la confianza

Aunque es difícil de creer. La oportunidad de demostrar que los paisas no son tan ‘avivatos’ y ventajosos como muchos creen está en la Universidad de Antioquia en la sede de Urabá, donde comenzó a operar una cafetería autoservicio basada en un modelo de confianza.

“Necesitábamos tener algo donde ellos pudieran abastecer su necesidad de alimentación básica y basado en ello encontramos que era el momento preciso para confiar en esta comunidad universitaria basados en la legalidad y la honestidad”, explica Juan Carlos Valencia Franco, jefe del Departamento de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario de esta institución.

La cafetería tiene un funcionamiento básico, dispone de un local donde hay unos exhibidores, allí se surten unos productos como bebidas, snack y panadería. La persona interesada en alguno de estos alimentos simplemente de acerca a la caja a un computador táctil, allá selecciona lo que quiere comprar, lo registra, la máquina le da un recibo, le imprime un tiquete, la persona deposita el dinero, debe ser un valor exacto porque la registradora no devuelve y retira los productos.

Lo más sorprendente es que los productos no están bajo llave y no tienen ningún tipo de vigilancia.

“En este momento no tiene acompañamiento, no hay una cámara de vigilancia, no hay una persona que le reciba el dinero es una relación de total confianza. Nosotros disponemos los productos y se los ponemos a disposición del público y el público debe de acompañar el proceso, dado que el buen uso hará validar el proceso de este modelo nuevo”, agregó Valencia.

Este innovador modelo funcionará como prueba piloto durante este primer semestre del año. Los primeros usuarios son los estudiantes de Administración de Empresas que comenzaron clases ayer. Esperan que sea tan exitoso que esta oferta se pueda ampliar para el segundo semestre y, porque no, replicar en otras sedes o instituciones públicas.