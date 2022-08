Increíble: patrullera retuvo a joven por no tener mismo corte y ropa de foto en la cédula

Una patrullera de la Policía Nacional protagonizó una increíble anécdota que se ha viralizado en redes sociales. La mujer policía requirió a unos jóvenes en un retén de carretera y cuestionó que uno de ellos no se viera como en la foto de la cédula.

“Porque esta foto no es la misma de usted ahorita, usted no es el mismo”, se oye en el video. El acompañante del joven replica: “O sea no lo diferencia con la foto de la cédula”, mientras de fondo se escucha decir al otro muchacho “cómo me va a decir que no soy yo”.

Lo más inverosímil es que la uniformada cuestionó al muchacho porque no estaba vestido igual.

“Mire el corte, mire la ropa con la que está vestido”, dice.

Definitivamente la policía necesita una reforma ya!

Un joven es retenido por no llevar la misma ropa de su cédula.



En redes sociales como Twitter no tardaron en circular los comentarios y memes por la insólita razón de la patrullera para retener al joven.

Implementos para tomarse la foto de la cédula y mantenerlos guardados en el bolso, la policía se lo agradecerá. #TipsPrácticos pic.twitter.com/pa6V8QHyyX — Gerardo Martínez (@SolounGerardo) August 17, 2022

Así toca ..cuando la policía me pida la cédula pic.twitter.com/ILAbPvyZWP — alexander rivera (@skinfc) August 17, 2022

La gente mañana para no terminar en la carcel por no vestirse igual que en la cédula. #Policia pic.twitter.com/fGqTWdtYjM — kotitta (@Islasdeanarquia) August 16, 2022

La policía después de haberle dicho que no es el de la cédula porque no tiene la misma ropa: pic.twitter.com/4ZfxPAngkr — Mariana 🦕 (@Mariana_0139) August 16, 2022