Indígena Matapí será la primera vacunada contra el COVID-19 en Amazonas

En Leticia se ultiman detalles para iniciar la vacunación contra el COVID-19 . Amalia Matapí, quien será la primera en recibir la dosis en Amazonas , dijo sentirse muy honrada: “Cuando recibí la noticia de que iba a ser la primera vacunada me sentí contenta, me puse muy alegre, me puse a reír ahí con mi jefe, me sentí bien. Me siento bien, gracias a dios”.

Amalia es una mujer indígena de la etnia matapí y llegó a Leticia hace más de 30 años, desde el corregimiento de La Pedrera. Trabaja en el hospital San Rafael.

“Me siento orgullosa porque sé que necesitamos esa vacuna. Nosotros trabajamos en un área muy difícil, que es el área COVID ”, manifestó la trabajadora de la salud.

En casa, su esposo, hija y nieto se sienten muy orgullosos del trabajo que desempeña Amalia.

“Yo me siento feliz y orgulloso de saber que ella es la primera persona que recibirá la vacuna aquí en Leticia, de tantas personas que trabajan en el hospital”, dijo Pablo Bora, esposo de Amalia.

Publicidad

La mujer asegura que uno de los mayores obstáculos que tiene este proceso de vacunación es la desconfianza que algunas comunidades tienen del biológico, por lo que espera que su ejemplo sirva para que muchos entiendan que es necesario para ganarle la batalla a la pandemia.

“Decirles a mis paisanos de La Pedrera, de La Chorrera, de Tarapacá, de todas partes, que nos vacunemos, no tengamos miedo. Es mentira eso de que nos vamos a convertir en zombis, eso es para acabar la pandemia”, recalcó Amalia Matapí.

Faltan pocos días para las llegadas de las vacunas y el inicio del proceso de inmunización en Amazonas. Leticia y Puerto Nariño serán los primeros lugares en recibir las dosis.