Indígenas bloquearon vía Cali – Popayán en protesta contra el Gobierno

Al menos 100 indígenas bloquearon este jueves la carretera Panamericana a la altura del kilómetro 56, sector de La Agustina, municipio de Mondomo, norte del departamento del Cauca.

Los indígenas, algunos encapuchados, incendiaron llantas, desinflaron las de algunos camiones y colocaron piedras que obstaculizaron el paso de vehículos en reclamo al Gobierno Nacional ante la falta de reparación colectiva por la masacre de El Nilo.

Según testigos, los protagonistas de la protesta se retiraron de la vía hacia las 8:00 de la mañana y se declararon en asamblea permanente, pero el flujo vehicular no se restableció hasta que los camiones solucionaron el problema con sus llantas.

En ese sentido, la Policía de Carreteras del Cauca informó que los problemas de movilidad desde Cali hacia el sur del país se prolongaron por casi cuatro horas.

Orlando Güetia, líder indígena, expresó que las personas que protestaron en la Agustina "están en solidaridad frente a las comunidades indígenas que no han tenido una respuesta oportuna y pronta del Gobierno Nacional" frente a la reparación en el caso de la masacre de El Nilo ocurrida en Caloto y perpetrada por miembros de la Policía junto a algunos civiles.

Según Güetia, los manifestantes reclaman porque el Gobierno Nacional aún no ha cumplido con lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras los hechos de violencia ocurridos en diciembre de 1991 y que dejaron 21 indígenas muertos.

"Falta la indemnización a algunas familias, apoyo integral a planes de vida, designación de tierras y la no repetición de actos violentos", señaló el líder indígena.

Los indígenas aseguran que estos acuerdos debieron cumplirse en cinco años y ya han pasado más de 20.