Indígenas gay, rechazados por su propia etnia en Vichada

Son objeto de burlas, desterrados y hasta amenazados de muerte.

Se trata de los indígenas de las etnias sikuani y piapoco que revelan tener una orientación sexual distinta.

Publicidad

Sus familias y comunidades, muchas veces, les hacen vivir un verdadero calvario.

“Me dio una cachetada. Yo me puse a llorar y me dijo: ‘lárguese o lo mato’, Yo le dije a mi mamá, mi mamá me llevó hasta Carreño y de Carreño me mandó en yate para Casanare”, relata Rolando García, mestizo LGBTI.

“En la calle, en el colegio, en todos lados es el bullying. Más que todo le dicen marica, le dicen gay, le dicen homosexuales, eso por todos lados le dicen a uno”, agrega Fabio Sossa, indígena homosexual.

Según la Defensoría del Pueblo, en estos casos hay un conflicto de derechos, debido a que cada persona es libre de decidir su orientación sexual y las comunidades indígenas son autónomas a la hora de tomar decisiones sobre su territorio.

Publicidad

“Que ellos se acerquen a la Personería o Defensoría, en donde tienen una mano amiga, en donde les pueden hacer valer sus derechos o entablar cualquier tipo de acción”, les recomienda Norbis Segura, personera municipal de Puerto Carreño.

Por todos los inconvenientes por los que deben pasar los indígenas LGBTI, algunos prefieren no divulgarlo.

Publicidad

“La comunidad todavía es muy machista, es muy difícil que digamos una persona indígena asimile que su hijo pertenece a la comunidad. Eso normalmente puede estar ocurriendo, pero no lo hacen visible”, explica la psicóloga Danna Barrios.

Aseguran que también son discriminados en el ámbito laboral y se ven obligados a vender manillas para sobrevivir.

“Uno queriendo trabajar y uno de persona quiere vivir bien, y uno si no tiene un buen trabajo por esta condición entonces es muy duro, a uno lo rechazan, a uno lo discriminan”, recalca Sossa.

“Yo me siento bien como soy, pero muchas personas me dicen cosas malas y eso no nos gusta”, añade Édgar Chipiaje.

Publicidad

Los recursos asignados por la alcaldía para esta comunidad no están siendo utilizados, debido a que estos jóvenes aseguran que aún no tienen claro cómo elaborar un proyecto productivo.