Indignación en Antioquia por maltrato a adulto mayor que estaba ebrio

Un video aficionado registró la agresión a un adulto mayor en el municipio de Sabaneta, en el sur del Valle del Aburrá, Antioquia. Las imágenes han sido difundidas en redes sociales y se aprecia cuando al hombre le rocían la cara con agua a presión, mientras otro empleado de un establecimiento de comidas lo empuja causándole contusiones en su rostro.

La víctima, Martín Emilio Montoya, se refirió a la agresión: "Yo al otro no le dije nada y el otro llegó de un momento a otro y me empujó. Caí contra la baranda no tuve tiempo de poner las poner las manos para protegerme. Caí contra la baranda, inconsciente y cuando desperté fue en el hospital".

Martín, quien en los últimos 20 años se ha ganado la vida cuidando vehículos en el sector, reconoce que estaba pasado de tragos, pero no entiende porque lo agredieron. Los habitantes del municipio están indignados.

"Si es borracho, si no es borracho, el género que sea, independientemente del que sea, merece respeto. La verdad estoy muy conmovida con lo que pasó", declaró una habitante de Sabaneta.

Una vez ocurrió el hecho, el dueño del establecimiento suspendió a los empleados y confesó que está recibiendo amenazas por este caso de intolerancia de sus exsubalternos".

"Esperamos que la gente entienda que el asadero como tal no tiene la culpa del comportamiento de las personas", declaró el propietario del restaurante.

El secretario de Gobierno de Sabaneta, Sebastián López, dijo que las autoridades están indignadas con el hecho y tomarán medidas.

"Total rechazo a esta actitud intolerante de estas personas contra adultos mayores. Con la Policía Nacional se va a adoptar una sanción de 7 días al negocio y la persona la estamos esperando para que interponga una denuncia penal", declaró López.

Entre tanto Martín, aseguró no quiere iniciar acciones legales en contra de los empleados ni el establecimiento.