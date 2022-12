Indignación en Barranquilla por perro arrojado dentro de una bolsa a un caño

A la misma hora hallaron a un caballo en Malambo, que falleció tras el alto grado de desnutrición y laceraciones que presentaba en el cuerpo.

“Recomendación: si vemos que al animalito no lo queremos démoslo en adopción que para eso existen entidades encargadas de recibir estos animalitos y no optemos por botarlos como si fuera algo que no sirve”, pidió el patrullero Hamilton Palacios de la Policía de Barranquilla.

El Código Penal contempla prisión de 12 a 36 meses de prisión y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quiénes maltraten o causen la muerte a un animal