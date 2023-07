Indignación en Cúcuta por caso de maltrato a una niña de 4 años: todo quedó en video

Rechazo e indignación desató en Cúcuta , Norte de Santander, un caso de maltrato a una niña de 4 años que se conoció por un video que circula en redes sociales donde se ve a una mujer pegarle con un palo a la pequeña.

Al parecer, la abuela de la niña por parte de su papá es quien denuncia este caso de maltrato a manos de su madrastra.

En el video se observa el momento que la niña se encuentra al interior de una vivienda y una mujer, que le está dando comida, le pega con un palo en varias oportunidades. Esto ocurre en presencia de una tercera persona que no interviene para evitar la agresión.

La abuela de la niña en su denuncia asegura que acudió a la Comisaría de Familia, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta favorable.

“Solo saben darme citas y más citas, pero no me solucionan nada. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, el cual se dio a conocer a Bienestar Familiar”, señaló la denunciante.

Versión de la mujer señalada de maltrato

A través de una entrevista en un medio local se pronunciaron el padre y la madrastra de la niña, señalada de golpearla.

“Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con la niña, desde que llegó, el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”, dijo la mujer.

La pareja aseguró que ya hubo un proceso legal y se le otorgó la oportunidad de mejorar con ayuda psicológica.

“Vivíamos con mi mamá y con mi hermana, mientras yo trabajaba. Mi hermana lo que me decía era que mi mamá no le daba comida, de la tienda nos decían que solo le compraba mecato”, dijo el padre de la menor.

Ante la circulación de este video las autoridades nuevamente investigan el caso.

Dolorosa cifra de violencia infantil en Colombia

En lo que va corrido de este año, 11.441 niños han sido víctimas de violencia infantil en Colombia, según datos dados por Medicina Legal, quien precisa que el abuso sexual registra más casos (6.007), seguido de la violencia intrafamiliar (1.844).

Las ciudades con mayor número de denuncias son Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Santa Marta y Villavicencio.