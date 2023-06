Indignación en El Espinal, Tolima, por caso de caballo que se desplomó en un desfile

Un nuevo caso de aparente maltrato hacia los caballos se registró en el municipio de El Espinal, en Tolima, donde por estos días se celebra el Festival Nacional de San Pedro. El animal se desplomó presuntamente por deshidratación.

Así lo denunció a través de redes sociales la Fundación Voces De La Naturaleza Espinal-Tolima, que evidenció con imágenes sensibles el estado en el que se encontraba este animal.

“Hoy vemos una cabalgata con jinetes embriagados, animales que se resbalan, se golpean y no son atendidos. Animales en condiciones corporales bajas, problemas podales y cojeras evidentes siendo usados para el deleite de un pequeño grupo”, expresó la fundación a través de su cuenta en Facebook.

Alberto Leal, médico veterinario de la Dirección Administrativa de Salud Municipal, se refirió al hecho en entrevista con Blu Radio.

Publicidad

“Con respecto a un equino que participaba en la cabalgata, quiero decir que hubo una atención oportuna en el momento en que ocurrió el incidente, lo cual ha servido para salvarle la vida al animal. En este momento, su condición de salud ha mejorado", aseguró Leal en diálogo con la emisora.

Al parecer, debido a las altas temperaturas que se han registrado en El Espinal el caballo se vio afectado durante uno de los eventos por el Festival Nacional de San Pedro que se celebra hasta el próximo 3 de julio.

Según Blu Radio, una candidata al reinado municipal se desmayó por deshidratación y varios turistas experimentaron la misma situación, requiriendo atención en centros médicos.

Publicidad

Sin embargo, en vista de esta situación, desde la fundación que vela por los animales han solicitado a la Alcaldía de El Espinal reconsiderar la cabalgata programada para el próximo fin de semana.

“Exigimos la no realización de la cabalgata de este domingo 2 de julio en el municipio de El Espinal, no queremos un caballo más colapsado, no queremos más maltrato animal y no queremos que un acto de crueldad lleno de sadismo represente la verdadera cultura del San Pedro en El Espinal”, manifestó Jhoan Manuel Barrero Melendro, representante legal de la Fundación Voces de la Naturaleza.

Cabe recordar que este lunes en El Espinal se cumple un año de la tragedia en una plaza de toros improvisada en la que colapsaron varios palcos. En el hecho cuatro personas perdieron la vida y unas 300 resultaron heridas.