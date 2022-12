Indignación por cómo un niño de 10 años es usado para cometer un robo

Un video utilizado como prueba por las autoridades, muestra a un pequeño, según ellos, esperando la orden de una mujer para ingresar a un establecimiento. Luego el niño llega agachado hasta el sitio en donde está el dinero y en cuestión de segundos, toma una millonaria suma.

La víctima del robo asegura que el niño “sabe exactamente donde está el dinero, toma cuatro millones de pesos” y no se explican cómo las dos mujeres utilizan a un pequeño para cometer delitos. Afirman que detrás de ellas hay una red de ladrones establecida.

“Realmente sentimos mucha indignación, mucha preocupación, porque está un niño implicado, pensamos que las autoridades dónde están, que están haciendo, porque son 7 personas que se alcanzan a ver y realmente lo que más nos indigna es eso, un niño implicado, no hay derecho”, afirma la víctima.

El hecho fue recientemente denunciado ante las autoridades locales.

Sebastián Lopez, secretario de Gobierno de Sabaneta, afirma que “nosotros en este momento estamos tratando de contactar a la familia, porque no pusieron la denuncia para poder judicializar estas personas e igualmente el comisario de familia puede iniciar el proceso de patria potestad para el menor de edad y que ingrese en una responsabilidad penal para adolescentes”.

Las mujeres quedaron plenamente identificadas en el video, por lo que la comunidad espera que su captura se de en las próximas horas.