Indignación por muerte de caballo cochero en Cartagena

Consternación en la ciudad amurallada luego de la muerte un caballo cochero, el cual se desplomó en plena vía al parecer víctima de un cuadro extremo de deshidratación, al no suministrársele de manera oportuna líquidos y reposo. (En contexto: Se reactiva polémica por el uso de caballos cocheros en Cartagena).

"Mi examen visual post-mortem me llevó a determinar que fue una falla renal por deshidratación y eso le produjo paro cardiorespiratorio", declaró el médico zootecnista Antonio José Marimón.

Sin embargo, la Asociación Distrital de Cocheros de Cartagena aseguró que el animal estaba en buenas condiciones físicas e incluso descansaba cuando se produjo el deceso. (Crece polémica en Cartagena por desplome de caballos cocheros).

"Fue por muerte natural por infarto, los caballos son seres vivos así como las personas que en cualquier momento pueden estar bien de salud y les puede dar un infarto", declaró Julio Martínez de la Asociación de Cocheros de la Heroica.

A la polémica le adicionaron nuevas denuncias sobre la supuesta violación a la norma que obliga a los cocheros a suministrar una hora de descanso a los caballos durante la jornada trabajo

"Eso no se está cumpliendo, de 8 a 9 de la noche no puede transitar un coche en la ciudad de Cartagena" declaró Juan Carlos Cárcamo abogado de la Asociación Protectora de Animales de Cartagena.



Las autoridades de la capital bolivarense anunciaron que extremarán las medidas contra los supuestos maltratos pero el servicio de coches turísticos continuará, pese a las múltiples críticas. (No se trata del primer caso: Caballo maltratado y desnutrido se desplomó en vía pública de Cartagena).

"Son más de 115 los caballos que hemos revisado, más de 60 caballos con micro-chips que han pasado la prueba se han entregado en adopción entre 4 a 6 caballos" informó el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez.

En protestas, con un plantón frente a la Alcaldía de Cartagena, animalistas invitan a los turistas a no utilizar los servicios de los coches turísticos como rechazo a los supuestos abusos. (Radiografía de la alarmante problemática: agotamiento y falta de cuidados vencieron a este caballo cochero en Cartagena).