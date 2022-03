Indignado médico denuncia paseo de la muerte a paciente: “Qué tristeza nuestra salud”

A urgencias del Hospital Internacional de Colombia, en Floridablanca, llegó el médico Óscar Villanova con un paciente herido por arma de fuego, remitido desde el hospital local del mismo municipio. El galeno denunció un paseo de la muerte.

“Me encuentro aquí en la sala de reanimación del Hospital Internacional de Colombia, traigo un paciente con trauma vascular en cuello y no me lo aceptan”, dice el médico en su video.

Publicidad

Según la denuncia de Óscar Villanova, en el centro médico se negaron a atender al paciente por no tener EPS.

“¡Qué tristeza Colombia! ¡Qué tristeza nuestra salud! Un paciente con trauma vascular no me lo aceptan porque el paciente no tiene seguro, Hospital Internacional de Colombia, ¿qué tal? Triste, triste… Nos toca irnos para el Hospital Universitario con el paciente inestable”, denunció el médico.

Publicidad

Indignado, abordó de nuevo la ambulancia con el hombre malherido para llegar hasta Bucaramanga. “Es el famoso paseo de la muerte, no nos quisieron atender en el Hospital Internacional porque el paciente no tenía seguridad”, indicó Villanova.

“Yo le explico, pues, al colega de turno, al equipo de esa noche, que, por favor, el paciente está mal, que tiene unas heridas por arma de fuego y que muy probablemente tenía un hematoma nivel del cuello. Sin embargo, ellos toman signos y dicen que el paciente está estable, aguanta llegar al Hospital Universitario”, agregó el médico en su denuncia.

Publicidad

La Asociación de Médicos de Santander pidió a los centros asistenciales cumplir las normas establecidas por el Ministerio de Salud para estos casos.

“La atención inicial de urgencias para patologías que pongan en riesgo la vida es un derecho de todo ciudadano colombiano, tenga o no tenga afiliación al sistema de salud”, expresó Óscar Araujo, presidente de la Asociación de Médicos de Santander.

Publicidad

También en Santander: Autorización de proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches provocó protestas

El Hospital Internacional de Colombia, a través de un comunicado, manifestó que no recibió al paciente porque su estado de salud no era grave y no estaba reportado en el Centro Regulador de Emergencias.