Indignante caso de un hombre que mató a su perro y se lo iba a comer

En una finca de la vereda Volcanes, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda , un hombre fue capturado en flagrancia por las autoridades justo cuando estaba a punto de cocinar a su perro, cuyo nombre era 'Blacky'. La Policía encontró al sujeto con el animal sin piel y sin dos patas.

Puede leer: Joven murió arrollado por un tren cuando intentaba sacar a su perro de las vías

El señalado agresor fue identificado como Johan Robert Espinosa García y fue su padre quien interpuso la denuncia. La Policía y funcionarios de la Secretaría de Gobierno llegaron al lugar de los hechos; al parecer, no es la primera vez que el hombre atenta contra sus mascotas.

Publicidad

"En días anteriores ya había pasado y le habían llamado la atención, pero no hizo caso, no saben cuántas veces lo ha hecho. Tenemos conocimiento que es consumidor (de alucinógenos) y vive en la finca de la vereda. También es medicado, pero nos informaron que no toma sus medicamentos", dijo el secretario de Gobierno, Harold Vélez.

La Fiscalía le imputó el delito de maltrato animal, cuya pena está tasa entre los 12 y 36 meses de prisión. Sin embargo, el hombre que mató a su perro no aceptó el cargo y el juez consideró que es una medida excarcelable.

Publicidad

"Estamos muy a disgusto con esta decisión porque ni siquiera lo dispuso para un centro de rehabilitación, sino que lo dejó afuera manifestando que debe estar presentándose y debe tener asistencia psicológica", señaló Vélez.

Se espera que en las siguientes semanas se conozca la decisión de otro juez encargado para este caso.

Publicidad

"Vamos a estar pendientes. Tenemos un cuadrante en ese sector que está pendiente de este sujeto, constantemente informándose con la familia y los funcionarios de bienestar animal también van a estar pendientes del caso, porque la comunidad nos denuncia que se venían perdiendo mascotas en el sector y ellos creían que era este hombre, pero ahora se comprobó", concluyó el secretario de Gobierno.