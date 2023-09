Indignante caso en Bucaramanga: adulta mayor fue amarrada y golpeada al parecer para robarla

En un impactante incidente ocurrido el pasado viernes, primero de septiembre de 2023, en el barrio Bavaria II, norte de Bucaramanga, una mujer de 60 años identificada como Martha Cecilia Blanco habría sido víctima de un violento robo a manos de dos individuos encapuchados. Según sus declaraciones, los hechos tuvieron lugar a las 3:40 a. m. mientras se disponía a salir hacia el centro de la ciudad.



Martha Cecilia Blanco, quien reside en la misma vivienda que su exesposo, se encontraba sola esa mañana, ya que su expareja no estaba en casa en ese momento. La mujer se dedica a pedir monedas para sobrevivir y lo hace en el centro de la ciudad.

De acuerdo con su relato, dos sujetos ingresaron a la vivienda y, con el objetivo de silenciarla, le amarraron la boca con un pañuelo. Acto seguido, procedieron a registrar la casa y encontraron 1.500.000 pesos que había ahorrado, así como dos alcancías destinadas a la reparación de la placa de su vivienda, la cual había sido dañada por el temblor ocurrido el pasado 17 de agosto.

"Eran mis ahorritos para reparar la casita, se lo llevaron todo y me dejaron sin nada", le comentó la mujer a medios locales.

Martha Cecilia indicó que, tras apropiarse del dinero, los agresores la ataron a con lazos y la encerraron en una habitación en el segundo piso. Además, la golpearon con un arma de fuego, causándole lesiones en la cabeza.



A pesar de las circunstancias, la mujer dijo que logró arrastrarse hasta la puerta principal de su casa, donde dejó caer un bastón que utiliza para caminar con la esperanza de que algún vecino se percatara de la señal de auxilio.



Sin embargo, pasaron casi 8 horas antes de que un vecino notara el bastón y se acercara a verificar lo que sucedía. Fue entonces cuando descubrió a Martha Cecilia amarrada y malherida en el interior de su vivienda.

Los vecinos del barrio Bavaria II se unieron para auxiliarla, utilizando herramientas para abrir la puerta. La escena que encontraron fue desgarradora: una mujer de la tercera edad golpeada y amordazada.

"Gracias a Dios estoy viva, la verdad temí por mi vida. Ahora buscaré la manera de reponer el dinero que me robaron para reparar mi casita", concluyó Martha Cecilia Blanco.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, que está analizando un video que podría contener evidencia del momento en que los delincuentes ingresaron a la vivienda, subrayó que aún no hay claridad en los hechos.

“Hay muchas inconsistencias que se requiere evaluar antes de sacar las conclusiones, como, por ejemplo, una puerta cerrada con candado, personas que manifiestan que hay una afectación a una persona cuando no podían saberlo porque no habían ingresado al lugar, una persona que aparentemente fue amarrada, pero que, a las cuatro de la mañana cuando fue amordazada, ya tenía zapatos puestos, tiene un celular que no fue hurtado, tiene una pulsera que no le fue hurtada y tiene un anillo que no le robaron”, dijo el general José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a Blu Radio.

Autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que proporcione cualquier información relevante que ayude a identificar y capturar a los responsables. Se manejan varias hipótesis sobre este suceso, entre ellas, un robo, un caso de tortura o extorsión o un hecho de maltrato contra la mujer.