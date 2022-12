Indignante: video registró cómo una mujer es golpeada por su pareja con un casco de moto

La víctima no denunció pero, gracias a las imágenes, Policía capturó al agresor. Será presentado ante un juez de garantías.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran al hombre cuando ataca a puños y patadas a la mujer. Minutos después, otra mujer trató de defenderla.

“Las cámaras detectan una pelea de una pareja, hombre-mujer. Se convoca a las patrullas que están en el sector del cuadrante”, aseguró el coronel Juan Carlos León, comandante Policía del Huila.

Según las autoridades, la mujer agredida se encuentra de estado de embarazo. “Está en estado de gestación, tiene nueve semanas, el bebé no registra ninguna complicación y la señora fue llevada a un centro asistencial por parte de la Policía”, añadió el alto oficial.

Testigos del hecho afirmaron que el hombre también agredió a su compañera con el casco de una motocicleta.

“Siempre estaba con el casco y con ese le daba a la muchacha”, aseguró un testigo. Según la Policía del Huila, las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado en un 30 por ciento: pasó de 830 casos a 960 en lo corrido del año. La mayoría de las vences los agresores quedan libres.

“El porcentaje de las personas que quedan con medida intramural o domiciliaria es bajo, más que todo la persona o la mujer no va a la Fiscalía a colocar la denuncia”, afirmó León.

En este caso, la mujer tampoco interpuso la denuncia. Sin embargo, la Policía adelantó el procedimiento de oficio y el agresor será presentado ante un juez de garantías.