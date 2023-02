Industria webcam: un negocio que debe regularizarse para garantizar los derechos de los trabajadores

Actualmente, la industria de modelos webcam no cuenta con una regularización de trabajo que garantice unas condiciones laborales justas y seguras para las personas que dependen de esta profesión como principal fuente de ingresos. En este sentido, son muchos los estudios que vulneran los derechos de hombres y mujeres que ofrecen sus servicios de modelos.



En un reciente encuentro con los representantes de este gremio, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, escuchó las diferentes peticiones y posturas respecto a las condiciones en la que se desempeña esta labor. De acuerdo con Blu Radio, en algunos casos, las personas dedicadas a este trabajo reciben ingresos luego de cinco meses de haber iniciado su actividad, que además no cuenta con una jornada máxima laboral.

Según Nicolás Mesa, experto en la creación de negocios webcam, las agencias no tienen contratos definidos que garanticen condiciones laborales de sus trabajadores y estos pueden variar de acuerdo a los parámetros definidos por cada estudio de grabación, por lo que muchos de estos se aprovechan de los modelos webcam para explotarlos, haciéndoles alargar sus jornadas laborales que no deberían superar las seis horas de transmisión continua.

El experto comenta que, debido a esta falta de regulación en los negocios de la industria, hay muchos estudios webcam que no cumplen con los estándares mínimos de trabajo y vulneran los derechos de quienes prestan el servicio, como en el caso de la modelo que fue despedida injustamente de una agencia por estar en embarazo.

Mesa asegura que en este gremio son las personas que lo conforman quienes deben hacerse cargo de sus prestaciones sociales en cuanto a salud y pensión, y deben costear su educación completamente ya que no hay beneficios que se les otorgue en este aspecto. Adicionalmente, afirma que muchas veces sus procesos se ven truncados por parte de entidades financieras que les dificulta el acceso a los servicios crediticios.



Por otro lado, comenta que estos obstáculos se presentan también a la hora de monetizar las divisas, ya que los principales ingresos de la industria se dan en moneda extranjera por los cuales se debe pagar una tributación que puede variar según el monto. “Hay estudios que solo pagan la retención en la fuente y otros el IVA”, asevera Mesa, y añade que “eso sucede por la falta de normatividad y formalización en la industria”.

El representante de la industria webcam explica que el gremio está de acuerdo con el cobro de estos valores siempre y cuando sean claros y les garantice los derechos como trabajadores. “Lo que necesitamos es que nos den una tributación clara con algo que sea válido y comparable con lo que se pagaría exportando contenido que es lo que hacemos”, puntualiza.

Finalmente, extiende una invitación a quienes deseen incursionar en este mundo webcam, ya sea como inversionistas o como modelos, que se asesoren correctamente por profesionales de la industria que tengan claridad en los procesos, tanto para la creación de nuevos estudios como para el agenciamiento en el caso de modelos y garantizar que se cumplan los estándares.