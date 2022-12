Inescrupulosos saquean casas semidestruidas en Mocoa y causan más dolor a las víctimas

Una damnificada, en cuya terraza se salvaron 40 personas, denuncia entre lágrimas cómo ladrones se le llevaron electrodomésticos, muebles y hasta ropa.

“Por aquí los vecinos corrían con los niños y suba gente para arriba. No me importaba lo material, a todo el que pasaba por aquí los cogíamos y lo subíamos”, aseguró Edilia Hoyos.

Tras volver a su casa, en medio de la impotencia, Edilia no entiende que los ladrones se hayan llevado casi todas sus pertenencias.

“La gente no mira el dolor ajeno sino a robarlo a uno. Es increíble”, dijo la damnificada.