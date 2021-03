Influencer Alejandra Villeta relata cómo un hombre le hizo tocamientos cuando tenía 16 años

La influenciadora colombiana Alejandra Villeta dio un duro testimonio en su cuenta de TikTok de cómo un hombre le hizo tocamientos cuando ella era menor de edad.

Según su relato, esa situación le ocurrió a los 16 años en una salida de su colegio a un asilo.

“En el momento que me sucedió me sentí terriblemente mal, culpable, avergonzada y sobre todo tenía mucho miedo”, expresó.

Villeta contó que ella estudiaba en un colegio de monjas y de allí la llevaron a ella y a sus compañeras al asilo. La hermana encargada de la visita les manifestó a las alumnas que fueran amables con los adultos “porque la mayoría de ellos habían sido abandonados por sus familias y que si ellos trataban de acercarse a nosotras para darnos un beso o abrazo o cualquier manifestación de afecto no les hiciéramos el feo”, detalló.

La joven contó que ella se quedó atrás de sus compañeras cuando uno de los hombres en el lugar la cogió del brazo.

“Me dijo: ‘mamita ayúdeme a buscar una silla, yo no puedo caminar, me duele todo, vamos, venga’. Claramente lo ayudé y lo llevé hasta una silla cuando él me dijo: ‘venga siéntese aquí conmigo’, y él empezó a hacer lo que la hermana dijo que ellos iban a empezar a hacer, me cogió la mano, pero de una manera demasiado extraña, me daba besos en la mejilla constantemente y cada vez más cerca a la boca, me ponía la mano encima de la pierna, mientras seguía conversando con sus amigos y me ponía mi mano encima de su pierna. El señor me abrazaba y yo sentía que me estaba tocando”, contó.

Alejandra prosiguió con su testimonio manifestando que sus compañeras la observaban, mientras ella buscaba a las profesoras con su mirada.

“En mi cabeza, como yo no sabía si lo que estaba pasando era normal o no, yo estaba esperando a que los adultos determinaran si esta situación era normal o no; cuando me di cuenta de que nadie decía nada ni nadie hacia nada, me paré y el señor me haló del brazo y me sentó sobre sus piernas y me dijo supersuavecito en el oído: ‘venga que le quiero mostrar mi cuarto’”, aseguró.

La influencer manifestó que estaba “muerta de susto”, pero siguió normalizando la situación recordando las palabras de la monja sobre ser amables con los ancianos.

“Cuando este señor ya me estaba llevando para su habitación una de las enfermeras de ese lugar me cogió de la mano y me llevó para otro cuarto y empezó a disculparse conmigo porque ese señor no tenía por qué andar por ahí suelto y mucho menos ese día. Resulta que ese tipo antes de llegar a ese ancianato había tenido numerosas denuncias por abuso a menores”, dijo Villeta.

En ese momento, la joven sintió muchísimo miedo y quería encerrarse a llorar, según describió.

Tenía miedo, tenía pena, sentía vergüenza de que mis compañeras pensaran que yo había sido la que había provocado esa situación.

Además, expresó que nadie hizo nada y al llegar al colegio la situación se hizo más indignante.

“Cuando llegamos al colegio se me acercó la coordinadora de bienestar y me dijo algo que nunca se me va a olvidar porque por años lo tuve en la cabeza y creí que era cierto. ‘Me enteré de lo que pasó y lo siento muchísimo, pero quiero aclararle que el colegio no es responsable por nada de lo que le pasó, aunque yo sé que usted es una niña muy fuerte y que no va a hacer un escándalo, por esto me gustaría saber si piensa hacer algo al respecto’. Hoy entiendo que lo que hizo fue manipularme para que yo no dijera nada”, puntualizó.

Finalmente, Villeta agregó que no hubo ningún acompañamiento psicológico por parte de la institución.

“Incluso compañeras y profesoras aseguraron que yo me veía muy cómoda en la situación, por eso no intervinieron y no fue hasta hace unos años escuchando testimonios de diferentes mujeres que yo me di cuenta de que lo que me había pasado a mí no estaba bien y sobre todo que no era mi culpa”, finalizó.

La joven compartió su testimonio el pasado 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para decirle a muchas otras que han vivido historias similares que “no es su culpa, no hay que normalizar este tipo de situaciones y sobre todo que no están solas”.

