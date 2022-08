Informe de Comisión de la Verdad sobre violencia contra grupos étnicos: "Arrancaron su humanidad"

La Comisión de la Verdad entregó un nuevo capítulo de su informe final, esta vez expuso los daños y violencia que han sufrido durante décadas los pueblos étnicos que están en medio del conflicto armado en Colombia .

Los protagonistas de este acto fueron los representantes de los pueblos étnicos, que aprovecharon la oportunidad para mostrar lo orgullosos que se sienten de sus raíces y expresar el dolor que han sufrido por cuenta de la violencia, el sometimiento y discriminación.

“A los grupos étnicos no se les consideró como seres humanos, se les arrancó su humanidad”, indicó el comisionado Leyner Palacios Asprilla.

Este nuevo capítulo de la Comisión de la Verdad llega tras la realización de 3.849 entrevistas y de reunir a más 11.000 personas que relataron los episodios de discriminación y olvido que han vivido.

“Antes de violar a una mujer negra, la hicieron bañar cinco veces porque los violadores no querían tener su olor de negra. Antes de violarla, le hicieron alisar el cabello, porque no querían tocar su cabello crespo de negra”, fueron las palabras de Viviana Peñaranda, líder de la comunidad afro.

Algunos macroterritorios étnicos fueron identificados como puntos rojos por grupos al margen de la ley, mismos que, según el informe, también incorporaron patrones racistas.

“Encontramos la responsabilidad de la guerrilla de las FARC, pero también desde el paramilitarismo y desde la omisión por parte de la fuerza pública y muchas autoridades que desviaron su accionar”, complementó Leyner Palacios.

Dentro de las recomendaciones que realizó la Comisión de la Verdad está el reconocimiento de los derechos de estas comunidades. Así lo indicó Patricia Tobón, integrante de ese organismo: “Es realmente la inclusión de los pueblos étnicos en instituciones del Estado, en las políticas que hacen posible la garantía de los derechos”.

A propósito de este informe, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó pullas a Iván Duque.

“Nunca entendí por qué gobernantes se niegan al diálogo y no entiendo todavía por qué gobernantes no reconocen a los adversarios, eso es una estupidez. Nunca entendí cómo el presidente de la República no hablaba con estudiantes, con los sindicatos, con los líderes de la minga que vinieron hasta la Plaza de Bolívar. Yo lo hice siempre”, apuntó el exmandatario.