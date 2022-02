"Informe de la FAO tiene imprecisiones y desdice de quienes lo elaboraron": Iván Duque

El informe de la FAO sobre el hambre en el mundo, y en el que se ubica a Colombia en el nivel de Sudán, Haití y otros países, hace preguntarse: ¿realmente hay inseguridad alimentaria en nuestra nación?

Para algunos analistas, en Colombia abundan los alimentos. En otras palabras, no hay inseguridad alimentaría por falta de comida.

“Con los alimentos que botamos en Colombia en un año podríamos darle de comer tres veces al día, durante todo un año, a 8 guajiras completas. En otras palabras, con los alimentos que botamos en el país en un año podríamos acabar con el hambre en Colombia”, indica Juan Carlos Buitrago, director del Banco de Alimentos.

Pero reconocen que sí hay un problema y es que la desigualdad, la inequidad social, la pobreza y la falta de acceso a los alimentos en algunas zonas generan inseguridad alimentaria.

“Por razones de pobreza y dificultades sociales no están en capacidad de adquirir la cantidad de calorías necesarias diariamente. Esto es lo que DANE llamó hace algunos meses no poder comprar la tercera comida del día, o sea hay inseguridad alimentaria pero por falta de ingresos, no por falta de oferta de alimentos”, explica Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura.

Y es que, sin importar la metodología que se utilice para medir la situación actual del país, hay una dura realidad.

“En el 2020 se diagnosticaron 10. 800 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, en el 2021 se pasó a 15.800 casos de niños con desnutrición aguda, en el 2020 se diagnosticaron 17.400 casos con bajo peso al nacer, en el 2021 pasamos a 19.800 casos de niños con bajo peso al nacer, la evidencia nos muestra es que la situación nutricional sí está empeorando”, recalca el director del Banco de Alimentos.

Las cifras internas de Colombia respaldan este panorama.

Esto lo confirma Mario Valencia, profesor de Economía del CESA: “Hay un reporte de 2019 de la ANDI que muestra que el 54% de la población colombiana sufre de inseguridad alimentaria, el informe de DANE de pobreza del año pasado también nos reveló que el 35% de los colombianos solo comen dos veces al día”.

La inseguridad alimentaria provocada por la falta de ingresos de muchas familias se debe al desempleo, que en 2021 se ubicó en 13,7% , y a la informalidad que afecta a la mitad de la población.

Hay imprecisiones en el informe, dice el gobierno

Mientras tanto, el gobierno de Iván Duque cuestiona el informe de la FAO. Este lunes la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró que pediría al organismo de la ONU que sacara a Colombia del reporte.

Y hoy, martes, el presidente Iván Duque señaló que “se tiene que corregir" y criticó la metodología utilizada.

"Se tiene que corregir, yo creo que la defensa está en los hechos. Colombia sí espera que rápidamente sea retirado de ese mapa donde hay una abierta imprecisión, un error metodológico, un error factual y que, obviamente, desdice mucho de quienes lo elaboraron", indicó Duque.