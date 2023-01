Informe especial: rellenos sanitarios en Colombia, un problema de salud pública

Las autoridades identificaron 174, tres plantas de tratamiento, 15 celdas de contingencia y 116 rellenos no autorizados.

Además, 101 botaderos a cielo abierto y 15 celdas transitorias.

Publicidad

Pero hay cuatro rellenos y un botadero destapado con problemas: Doña Juana, en Bogotá; El Carrasco, en Bucaramanga; Rediba, en Barrancabermeja; Magic Garden, en San Andrés, y Marmolejo, en Quibdó.

Doña Juana

Fue creado el 1 de noviembre de 1988, todos los días acumula 7 mil toneladas y afecta a cinco localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y San Cristóbal.

Este fue escenario de una emergencia nuevamente, por un deslizamiento, la tercera en 22 años. Preocupa que habría nuevas gritas. Los organismos como la Personería de Bogotá y la Superservicios públicos anunciaron sanciones.

Publicidad

Emergencia

Un deslizamiento prendió las alarmas en el relleno sanitario Doña Juana, ubicada en el sur de Bogotá, y en sus alrededores esta semana.

Publicidad

Desesperados por los malos olores, los habitantes del lugar pidieron soluciones.

“No hemos recibido tapabocas por parte de ellos, ni los platos pa’l mosquero que se nos va a venir ahorita, no hay sol, pero cuando empiece a calentar tendremos la problemática del mosquero", dijo Diego Fernando Vargas, habitante del barrio Mochuelo Bajo, uno de los afectados.

El operador dice que asume la responsabilidad, pero que solicitarán incluso el peritaje de un tercero para esclarecer las causas de lo sucedido.

"Le pongo un ejemplo: a nosotros hace un par de años nos quemaron un par de máquinas durante una asonada, nosotros tuvimos que responder por la quema de esas máquinas, aun cuando no tuvimos que ver con las mismas", aseguró Mauricio Bernal, representante legal del Centro de Gerenciamiento de Residuos del relleno Doña Juana.

Publicidad

Luz Amanda Camacho, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), dijo: “si nosotros tenemos una concesión, que se basa en un contrato, con unas obligaciones, pues la obligaciones tienen que cumplirse y no se tienen que cumplir a medias sino todas".

Nuevas grietas en el relleno

Publicidad

Además dicen que se identificaron nuevas grietas.

"Nosotros hicimos unos sobrevuelos de dron y tenemos claras imágenes que nos ponen muy alerta de nuevas grietas, la comunidad lo planteó. Nos vamos a reunir con la comunidad”, advirtió la funcionaria.

Además, algunos exfuncionarios de la Uaesp tendrán que dar explicaciones.

La Personería de Bogotá pidió que se investiguen a exfuncionarios de la Uaesp por presunta negligencia en la supervisión del contrato.

Publicidad

"Investigaciones contra cuatro exfuncionarios de la Uaesp debido a la múltiples advertencias que se han hecho y no han tomado cartas sobre el asunto", manifestó la personera encargada de Bogotá, Rosalba Cabrales.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos viene adelantando cuatro investigaciones contra el operador del relleno por inconsistencias en el servicio prestado.

Publicidad

"Hay dos en etapa de fallo, uno se falla esta semana, el otro se falla la próxima semana y se emitirán las sanciones correspondientes, y los otros dos va avanzando y esperamos que entre mediados de mayo y el mes de septiembre podamos tener los fallos", indicó Natasha Avendaño, la superintendente de Servicios Públicos.

Diagnóstico

La Universidad Distrital de Bogotá, a través de su facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apoya al distrito con el vuelo de una aeronave tripulada remotamente, con la cual se determinará el volumen general del espacio y de las grietas que hay en el relleno sanitario Doña Juana.

“Esto se hace con un equipo que tiene una cámara cercana a los 45 megapíxeles, se ha autorizado un vuelo para una altura de 120 metros”, explicó sobre el monitoreo el docente de ese centro de estudios, William Barragán Zaque.

Publicidad

Otro de los objetivos para la Universidad Distrital es determinar las condiciones actuales de este relleno sanitario.

“Es un equipo vector, tiene despegue vertical y tiene un vuelo horizontal y eso hace que se puede tomar una información realmente fidedigna con el propósito de poder tener imágenes reales y poder general generar modelos tridimensionales del terreno”, añadió el académico.

Publicidad

Desde el jueves, profesionales de la Distrital trabajan para obtener imágenes tridimensionales, con información precisa del lugar que serán entregadas a las entidades encargadas del relleno, para que tengan un mejor diagnóstico del derrumbe registrado el pasado martes en la noche.

Antecedentes

En 1988 empezó a funcionar el relleno sanitario Doña Juana, en el mes de noviembre en lo que era la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, más conocida cómo Mochuelo alto y Mochuelo bajo.

“Realmente fue una buena solución para lo que tenía, en ese momento no se conocían muchas cosas que se saben actualmente, especialmente en relación a los mapas de amenazas, en particular al mapa de amenaza en remoción en masa, que si se supiera y otras condiciones por ejemplo especies endémicas, tal vez actualmente no se hubiera construido o se hubiera pensado mejor”, opinó el ingeniero químico Óscar Suárez, docente de la maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional.

Publicidad

En 1997 se registró en el mes de septiembre un primer deslizamiento en el relleno por una acumulación de gases y lixiviados, más de 1 millón 200 mil toneladas de basura se desprendieron y taponaron el río Tunjuelo. Una emergencia ambiental sin precedentes en la ciudad.

Entre 1998 y 1999 más de 2.000 familias demandaron al distrito al verse afectadas en temas de salud, movilidad y retiro inesperado de la zona, debido al deslizamiento del año anterior.

Publicidad

En 2015 se presentó un segundo deslizamiento en octubre, más de 750 mil toneladas de residuos dificultaron la operación en la parte alta del relleno.

“Como no hay otra alternativa implementada con tiempo, obviamente eso obliga a seguir recargando los residuos sobre las zonas que ya están estabilizadas, de tal manera que lo que se genera es una sobrepresión enorme que causa, por supuesto, los derrumbes que regularmente se han presentado y que seguirán presentándose, seguramente, a una escala mayor”, dijo el ambientalista Otoniel Sanabria.

En septiembre 14 de 2017, el Distrito le impuso dos multas al operador del relleno CGR y habitantes del sector realizaron un paro denominado ‘El paro desde el sur’.

En 2019 la administración de Enrique Peñalosa anunció la ampliación del relleno sanitario Doña Juana, para aumentar su vida útil por 37 años más.

Publicidad

En 2020 en debate de control político, el pasado 27 de abril, varios concejales alertaron la necesidad de terminar el contrato de manera unilateral con el operador del relleno CGR.

El concejal de Bogotá Manuel Sarmiento denunció en Twitter supuestos incumplimientos.

Publicidad

“Ayer denuncié incumplimientos del operador privado en Doña Juana, CGR. Hoy me llega video donde se evidencian grietas que ponen en peligro la vida de trabajadores y la salud pública”, escribió el cabildante.

Ayer denuncié incumplimientos del operador privado en doña Juana, CGR. Hoy me llega este video donde se evidencian grietas que ponen en peligro la vida de trabajadores y la salud pública



Otra razón más para que se tomen medidas serias contra el operador. Fracasó la privatización pic.twitter.com/5CTotvPk7h — Manuel Sarmiento 🇨🇴 🍳 (@mjsarmientoa) April 28, 2020

El 29 de abril de 2020, dos días después de estás alertas en el Concejo de Bogotá, se registró un tercer deslizamiento en el relleno, entre 80 mil y 100 mil toneladas.

“Lo que debemos trabajar es en la minimización de residuos que llegan al relleno sanitario porque también estamos mezclando residuos peligrosos, entonces estamos generando una bomba de tiempo. Ya es necesario hacer un cierre del relleno, es necesario que paulatinamente se vaya pensando en la reubicación y que podamos implementar unos proyectos piloto para hacer esta reubicación y de la mano con la gestión integral de residuos, implementando estaciones de transferencia o instalaciones de recuperación de materiales internos en Bogotá, para empezar a reducir el volumen”, pidió Natalia Velásquez, docente del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad El Bosque y directora de View Green.

Publicidad

En estos momentos Doña Juana agoniza día a día, diariamente recibe más de 6.500 toneladas de residuos, que son desechados por los 7 millones de habitantes de la capital colombiana.

Vea, además:

Publicidad