Informe titulado ‘La Policía no me cuida’ revela casos de violencia de género durante paro nacional

Amnistía Internacional reveló un informe sobre violencia presuntamente cometida por uniformados durante el paro nacional en 2021. ‘La Policía no me cuida’, así se titula el documento que advierte de casos de violencia sexual y de género.



“Violencia estatal que enfrentó la población que pacíficamente se manifestaba para el reclamo y la exigencia del ejercicio de derechos humanos y la rendición de cuentas", declaró Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La investigación documenta 28 casos de violencia basada en género, contra mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, ocurridos entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 presuntamente por miembros de la Policía.

También revela algunos apartes de las entrevistas realizadas: "En tanto un agente del ESMAD coge a mi hija para tratar de ahogarla en un pozo de agua que había en el sector, yo soy arrastrada con golpes por bolillos y patadas hasta el cañal, donde un agente del ESMAD me quita el saco, me levanta el top, me abre el pantalón, todo lo anterior con el fin de tocarme las áreas genitales”, señala el documento en la página 32.

Frente a las denuncias, el documento de 68 páginas advierte deficiencias en el acceso a la justicia por parte de las víctimas.



"Fue parte de un patrón de ataques generalizado en contra de la población", enfatizó Érika Guevara.

Entre las recomendaciones con las que concluye el informe, Amnistía Internacional hizo un llamado a la Fiscalía para que se agilicen las investigaciones en estos casos y al presidente Gustavo Petro para que ordene detener las violaciones de derechos humanos y violencia de género a las personas manifestantes.