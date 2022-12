Ingenieros paisas llevaron electricidad a la vereda El Cerrito en Cauca

Arnulfo Payán vivió 38 de sus 39 años de vida sin servicio de energía eléctrica en la vereda El Cerrito, ubicada en el municipio de Piamonte, en el departamento del Cauca, donde vive en compañía de aproximadamente 70 habitantes.

Esta población contaba con una planta Diesel, que había entregado la Alcaldía para solucionar la problemática del suministro de energía para la escuela de la comunidad. Esta solución proporcionaba cuando mucho, dos horas diarias de electricidad a la población.

Hasta hace dos meses que llegó la luz y esta vez no de forma intermitente. Con el proyecto: "Energía al alcance de todos", liderado por Centro de investigación y desarrollo tecnológico del sector eléctrico (Cidet) de Medellín, que llevó energía a través de tecnología limpias a zonas no interconectadas.

El proyecto fue beneficiado por Colciencias, a través de la convocatoria denominada: 'Ideas para El Cambio'.

"Lo que se busca con este proyecto es brindar una solución de generación de energía eléctrica basada en energías renovables y para este caso en particular, la energía solar fue la tecnología de mayor viabilidad. Utilizamos paneles fotovoltaicos de silicio y logramos llevar iluminación a las viviendas e instalar un sistema ", explica Carlos Andrés Álvarez Álvarez, investigador del proyecto y profesional senior de Desarrollo Experimental de Cidet.

Para Arnulfo tener electricidad es toda una fiesta, ya que asegura que ahora sí las 25 viviendas de la zona y en la escuela pueden disfrutar de ver televisión, usar un computador, escuchar la radio, actividades que antes se consideraban todo un lujo.