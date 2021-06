Íngrid Betancourt lamenta que ningún exguerrillero haya llorado con testimonios de sus víctimas

Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las extintas FARC durante 7 años, habló por primera vez cara a cara con los exguerrilleros que la hicieron cautiva y se mostró conmovida con los testimonios de sus “hermanos de dolor”, que padecieron el mismo flagelo que ella.

“Hoy es 23. Un 23 ustedes me secuestraron y un 23 murió mi papá”, dijo la excandidata presidencial, al iniciar su intervención en el acto en el que la exguerrilla reconoció y pidió perdón por los secuestros cometidos.

“Nunca habría imaginado en lo profundo de mi cautiverio que un día tendría la posibilidad de un diálogo humano con mis antiguos captores”, manifestó, al aseverar que “la violencia nunca ha sido ni será la solución”.

“Oí con emoción el relato de mis hermanos de dolor. Los oí llorar, los vi llorar y he llorado con ellos y me cuesta trabajo no seguir llorando. Pero debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario todos estemos llorando y del otro lado no haya habido ni una sola lágrima”, les dijo Íngrid Betancourt a los excombatientes de las FARC.

“El tener una cadena y estar amarrado a un palo, si algo es doloroso para el ser humano es ello y yo preguntaba por qué a mí si no he hecho ningún mal, y me decían que eran políticas de las FARC”: Armando Acuña, víctima de secuestro. En vivo >>> https://t.co/ZuEEDTvsFU pic.twitter.com/pNvSDfLc2D — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 23, 2021

“Yo necesito ver los ojos aguados de ustedes”, insistió.

Y les dijo a los exguerrilleros que “mientras nuestra pesadilla sea solamente nuestra, mientras ustedes no se despierten en la noche con las mismas pesadillas de nosotros, estaremos todavía en la distancia de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió”.

“Volver a ser humanos es llorar juntos, algún día tendremos que llorar juntos, por el sufrimiento de ustedes, por el sufrimiento que nos causaron y por el sufrimiento de Colombia”, expresó con la voz quebrada.

Íngrid Betancourt les habla a las FARC de reparación de víctimas

La exsecuestrada le agradeció “a Timochenko que haya hecho el esfuerzo de reconocer el crimen del secuestro”. Sin embargo, le preguntó “¿cómo va a reparar a las víctimas? ¿Dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon durante los años de guerra? Porque esos son los que tienen que ir para reparar a las víctimas”.

“El Estado no puede reparar, ustedes tienen que hacerlo”, recalcó.

Asimismo, dijo que era “un deber de la Nación encontrar a los abuelitos Angulo”, a quienes las FARC secuestraron, torturaron y asesinaron.

“Esta tortura lleva más de 21 años y sigue, continúa, la búsqueda de los abuelos sigue cada día. Hay una deuda de recuperar los cuerpos”: Helmuth Angulo, hijo de pareja secuestrada y asesinada por las FARC. En vivo >>> https://t.co/ZuEEDTvsFU pic.twitter.com/ckXSrl9SHV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 23, 2021

“Los huesos son probablemente huesos, pero para quien ama es lo que queda de la persona amada”, sostuvo al hablar del caso.

Íngrid Betancourt también cuestionó directamente a algunos de los exguerrilleros que intervinieron en el evento.

“Abelardo Caicedo, usted expresó su defensa del acuerdo y eso está bien, pero yo hubiera querido oírlo a usted como comandante decirme si usted en algún momento secuestró a alguien, si usted dio la orden de que amarraran a alguien”, manifestó.

“Pedro Trujillo, usted dijo que miraba atrás su lucha por los pobres y con vergüenza las conductas de la guerra. ¿Qué siente con esa vergüenza? ¿Es social porque la sociedad colombiana le está reclamando por lo que hicieron o es la vergüenza del alma?”, preguntó Íngrid Betancourt.

