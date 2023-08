Inicia el cese al fuego entre Gobierno y el ELN: ¿cuáles son los alcances del acuerdo?

A partir de este jueves, 3 de agosto, y durante 180 días se extenderá el cese al fuego bilateral entre Gobierno y ELN . Las dos partes acordaron detener sus acciones ofensivas hasta el 29 de enero de 2024.



José Félix Lafaurie es presidente de Fedegan y miembro del equipo negociador del gobierno con esa guerrilla. En Noticias Caracol explicó cuáles son los alcances de este acuerdo que inició hoy.

Desde la hora cero, “no podrá haber operaciones ofensivas, es decir, cada una de las partes tendrán que precisar su movimiento. Eso no significa que la fuerza pública no está en su obligación constitucional de proteger a los colombianos en cualquier lugar del territorio. Por consiguiente, cualquier actividad criminal tiene que ser automáticamente confrontada por la fuerza pública”, recalcó.

También indicó que “el acuerdo implica el respeto al derecho internacional humanitario y es evidente que cualquier tipo de acción de esa naturaleza está claramente proscrita. Ni el secuestro ni la extorsión caben en este cese al fuego”.

Ante la pregunta de qué hecho podría ser suficientemente grave para que se levante el cese bilateral del fuego, señaló que eso “depende lo que pase en las regiones. Si usted ve una región que es asolada por hechos criminales, donde evidentemente atentan contra la población y en los sistemas identifican una multiplicidad de casos de esta naturaleza, pues yo sí creo que el sistema de evaluación tendrá que evaluar con mucho detenimiento. Es solo Naciones Unidas la que podrá eventualmente dar a conocerle la opinión pública qué incidentes son constitutivos o no de violaciones al acuerdo”.

ONU verificará cese al fuego entre Gobierno y ELN

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles, 2 de agosto de 2023, una ampliación del mandato de la misión de Naciones Unidas en Colombia con el fin de que pueda encargarse también de verificar el cese al fuego pactado entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Por unanimidad, los 15 países del Consejo de Seguridad adoptaron una resolución propuesta por el Reino Unido y que responde, a su vez, a una solicitud hecha previamente por la administración del presidente Gustavo Petro.

La decisión autoriza a reforzar la misión que la ONU ya tiene en Colombia con otros 68 observadores internacionales y el personal de acompañamiento civil necesario para ocuparse de estas nuevas tareas.

Preguntado al respecto, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas Farhan Haq aseguró que la organización está lista para asumir las responsabilidades encomendadas por el Consejo.